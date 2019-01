Wiekash vreesde voor veiligheid neef onder puin na explosie in Haagse woning

,,Het is een hele moeilijke situatie”, zei hij. ,,Ik hoorde dat mijn neef in een soort kruipruimte zit. Er zit geen kelder onder het huis. Hij zit vast, en kan niet loskomen.” Ramgolam was bang. Hij wiebelde met zijn handen. ,,Omdat ik niet weet hoe hij er aan toe is.” Het 28-jarige slachtoffer was de hele dag in ieder geval aanspreekbaar, ook toen hij gered werd. De brandweer zei dat de man vermoedelijk door de vloer van de woonkamer van het huis was gezakt. Hij lag in een soort kruipruimte. Tijdens de reddingsoperatie werd een hulphond met een portofoon naar de man gestuurd, zodat die met de hulpverleners kon communiceren.

In slaap

De oom en tante van Ramgolam werden eerder op de dag beiden naar het ziekenhuis gebracht. Zij werden in slaap gehouden. Zijn oom heeft brandwonden. Hoe het met zijn tante is, weet hij niet.



Ramgolam woont twee straten van de woning waar de explosie plaatsvond. ,,Ik keek naar voetbal, toen mijn vrouw en dochter zeiden dat ze een knal hadden gehoord. We hoorden sirenes dus gingen even buiten kijken. Toen we een paar meter verder liepen, zagen we dat het om onze familie ging.”



Wiekash is met zijn neef meegegaan naar het ziekenhuis. Over zijn toestand kon de brandweer nog niets zeggen.