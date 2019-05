Wielrenner gewond bij aanrijding Madesteinweg, zadel breekt door harde klap van fiets af

Verdachte verliest veel bloed bij poging Haagse parfumerie aan Grote Markt te bestelen

21:53 Een winkeldief is vanavond gewond geraakt in een poging verschillende producten te stelen bij parfumerie ICI Paris XL aan de Grote Marktstraat in Den Haag. Dat meldt de politie. De verdachte heeft veel bloed verloren en is na zijn aanhouding naar het ziekenhuis gebracht.