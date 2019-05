Wielrenner gewond en fiets kapot door aanrijding op Madesteinweg

Vaarwel Britten ‘Schotten zijn vóór EU, maar treden straks uit omdat het Verenigd Koninkrijk dat wil’

20:01 Raimond Dijkstra (46) volgt de uitslag van de Europese verkiezingen vandaag op de voet, zegt hij in de wekelijkse rubriek Vaarwel Britten. De Schotse stemvoorkeuren zijn voor hem misschien nog wel belangrijker dan de Nederlandse. In dit 'preferendum' kunnen ook de Schotten opnieuw hun mening geven over de brexit. ,,De Schotten zijn voor een langer verblijf in de EU, maar treden straks uit omdat het Verenigd Koninkrijk dat wil.”