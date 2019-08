Wielrenner gewond na aanrijding op Brasserskade

Video Supporters­ac­tie ADO levert zo’n 15.000 knuffels op: ‘Het loopt een beetje uit de hand’

14:36 ,,Het is een beetje uit de hand gelopen’’, zegt ADO-supporter Marc Weterings. En daar is niks aan gelogen. Bij de Kringloop in de Plaspoelpolder stonden gisteren overal waar het oog reikt zakken met knuffels.