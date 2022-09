Wietkwekers ontlopen straf en azc definitief weg uit Rijswijk: dit zijn de meest gelezen verhalen

Justitie Den Haag schrapt 53 zaken: Wietkwekers en drugsdealers ontlopen straf

Het Haagse OM laat tientallen verdachten zonder straf wegkomen, omdat het de voorkeur geeft aan zaken die ‘nog belangrijker’ worden geacht. Onder meer vermoedelijke eigenaren van een wietkwekerij en drugsdealers ontlopen daardoor zeker een veroordeling.

Vrouw (32) die tonnen stal van Den Haag, vervalste bij andere gemeente paspoorten

De Haagse medewerker (32) die in de kas van het Haagse stadsdeelkantoor Escamp kon graaien, kreeg daarna opnieuw een baan bij een gemeente en ging er opnieuw in de fout. Tot twee keer toe zou ze paspoorten hebben vervalst.

Asielopvang definitief weg uit Rijswijk: gemeente kiest voor tijdelijke flexwoningen

Het azc in Rijswijk maakt definitief plaats voor tijdelijke flexwoningen. Het was de hele week onzeker of de raad hier akkoord mee zou gaan, maar uiteindelijk stemde een meerderheid vóór het plan van het gemeentebestuur. De units op de Lange Kleiweg bieden vanaf december plaats aan zo’n 250 statushouders, spoedzoekers en studenten.

Mannen breken op ‘penozebegraafplaats’ in bij familiegraf van Haagse drugsbaron Piet S.

Het is lef hebben. Inbreken in het familiegraf van de Haagse godfather Piet S. Maar het is wel onlangs gebeurd. En in wat voor graf.

Nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker

Koos (67) wordt al drieënhalf jaar behandeld voor prostaatkanker, maar kreeg in juni te horen dat de bestaande behandelingen, chemo, hormoontherapie en bestraling niets meer voor hem konden doen. De situatie leek uitzichtloos totdat hij hoorde dat hij nog behandeld kan worden met een nieuwe, experimentele methode. ‘Dit is een geschenk uit de hemel’.

Politie arresteert vijf mensen en neemt zes tractoren in beslag tijdens Prinsjesdag

‘Protesteren kan je overal, maar niet op Prinsjesdag. Verstoren doe je maar op het Malieveld.’ De sneer richting een demonstrant is tekenend voor de sfeer in het Haagse centrum. Tijdens de rijtoer voor Prinsjesdag werd applaus afgewisseld met leuzen tegen het koningshuis en het kabinet.

Jack (50) heeft zo veel borsten gezien dat hij de maat door jas heen kan schatten

Jack Baard (50) heeft ondertussen zo veel borsten gezien dat hij dwars door een bodywarmer heen de maat kan schatten. Hij begon dertig jaar geleden, tegen zijn zin, als verkoper van bh’s, maar is nu dé lingerie-expert. Surinaamse vrouwen, moslima’s, slanke en vollere vrouwen, ze weten Jack allemaal te vinden. Hij verkoopt vanaf maatje 70 A tot en met 100 O.

Hoe een hele Haagse buurt profiteerde van het drugsgeld van Tonny en Donny

Een clubje Hollandse boeven uit Den Haag kon jarenlang met zwijgende instemming uit de buurt zijn gang gaan. Velen kenden hen, maar profiteerden ook mee. Een torenhoge vuurstapel of een spetterend feest in hartje Duindorp. Niets was te gek.

Mina rent honderd marathons in zes maanden

De Australische Mina Guli (51) liep de afgelopen zes maanden 98 marathons (!) en hoopt zondag tijdens de CPC-loop in Den Haag haar honderdste parcours te voltooien. Nadat ze zaterdag nog ‘effe’ een hele marathon liep in Amsterdam. ‘Het is zwaar, heel zwaar. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik denk: waarom ben ik hieraan begonnen?’

Bram (67) groeide uit tot bokslegende

Ondanks zijn leeftijd is amateurbokser Bram Charité (67) nog steeds zo vlug als water. Op zijn vijfde kreeg hij al een halter van zijn vader om mee te trainen, vanaf zijn tiende begon hij serieus met boksen. Hij groeide uit tot misschien wel de snelste Haagse weltergewicht die ooit in de ring stond.

