Wietplantage ontmanteld in Leidschenveen

Bijna honderd tips na uitloven beloning vermiste Jaïr

Er zijn bijna honderd tips binnengekomen over de in 1995 verdwenen toen 7-jarige Jaïr Soares nadat in augustus een beloning voor de gouden tip was uitgeloofd. Het coldcaseteam van de politie is druk bezig de tips te onderzoeken, meldt de Peter R. de Vries Foundation.

21 december