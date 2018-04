Wietplantage ontmanteld op Melis Stokezijde

video Eigenaar pizzeria organiseert straatfeest als dank voor steun na overval

17:48 De eigenaar van pizzeria Etna in de Chasséstraat was erg geraakt door alle steunbetuigingen die hij van klanten en buurtbewoners kreeg na de gewapende overval die in januari in zijn zaak plaatsvond. Om alle buren te bedanken, organiseert de ondernemer 16 april een straatfeest.