Wij danken het orakel uit Friesland voor zijn inspanningen

VAN WIEG TOT GRAF Delftse Martin was een onortho­doxe huisarts met een onderzoe­ken­de geest

12 juni Hij was een Delftse dokter met een bloeiende praktijk die zich in de homeopathie verdiepte. Niet alle collega's konden dat waarderen, maar zijn patiënten des te meer. Vandaag in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levens verhaal van Martin Obels.