Wij gaan het nog meemaken dat je van Brussel enkel je goudvis mag laten zwemmen als-ie aangelijnd is

Een stel mafklappers dat vaten diesel in het vuur hees terwijl niemand keek of nét een andere kant uit tuurde. Burgemeester Remkes is onverbiddelijk. En dat was te verwachten. De vorige burgemeester is immers gestruikeld over stapels pallets. Dat gaat deze ‘Grunninger’ niet gebeuren. De vraag of de gemeente Den Haag garant wil staan voor 100.000 euro - het eigen risico volgens de verzekeringspolis - is natuurlijk een lachertje. Zo kan ik het ook. Op z’n Haags gezegd: met mijn lul naar de hoeren. Gaan we niet doen.