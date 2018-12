'Wij gaan vechten voor ons brood'

Minister Bruno Bruins ‘zeker weten’ naar concert Pink op Malieveld

17:13 Malieveld, Pink, Bruno Bruins. De minister van Medische Zorg en Sport vindt het een hele eer om in één adem te worden genoemd. Maar vreemd is het niet. Hagenaar Bruins, destijds wethouder in zijn stad, initieerde in 2005 het eerste Beatstadconcert op het Malieveld. Twee jaar later was Pink de eerste internationale artiest die naar Beatstad op het Haagse Malieveld kwam.