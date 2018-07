'Wij hebben geen wijkagent, maar een óntwijkagent'

Wieske (27) overwon angststoor­nis en leidt nu succesvol­le sieraden­shop

12:25 Een paar jaar geleden stopte Wieske Volker (27) vanwege haar angststoornis met werken. Niets doen was ze al gauw zat en dus begon ze een webshop: Wiezewasjes. Twee jaar later heeft ze vijftien mensen in dienst. De oorbelletjes, ringen en edelstenen vliegen de hele wereld over.