Wij houden in Den Haag van een vuurtje. 5G, in de fik ermee!

Van wieg tot graf De eerste vrouw in blauw in Haags politie­korps kon ook boeven vangen

4 mei Ze was een van de eerste vrouwen bij het Haagse politiekorps. Ze was aangenomen om het verkeer te regelen, maar boeven vangen kon ze ook. Dit keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Jos Snoek (24 februari 1936 - 20 april 2020).