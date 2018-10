Wij moeten ons de ogen uit de kop schamen

Weinigen weten het nog, maar in 2020 viert Den Haag een nieuw feestjaar: 75 jaar Vrede. Dan zal andermaal een jaarprogramma worden opgetuigd met zang, dans, toneel en vermaak. Achter de schermen wordt stiekem doch koortsachtig gewerkt aan het evenementenjaar 2020. Het succes van dít jaar, 2018 - 200 jaar badplaats - smaakt naar meer.



Zoals dit jaar Scheveningen het centrum van de feestelijke activiteiten is, zou het centrum van Den Haag de spil kunnen zijn in 2020. God weet dat ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Economisch is het centrum, blijkt uiteen gezaghebbend rapport, een aanfluiting. Logisch, voor wie vandaag de dag het centrum doorkruist. De oorzaak is evident. Er gebeurt geen hol meer. Geen bedrijvigheid, bedoel ik. Geen woningen ook. De levendigheid is weg. Kantoren zijn er nauwelijks meer, ambtenaren wegbezuinigd, winkels zijn een eenheidsworst. Letterlijk.



Het centrum is verworden tot een soort stenen foodtruck. Op iedere hoek kun je fastfood krijgen, van donut tot (halal)hotdog. De kledingwinkels die er nog emplooi vinden verkopen goedkope troep tegen afbraakprijzen. Bezoek de Primark en u weet alles. Bovenal is het centrum langzaam maar gestaag niet meer van Den Haag: het is van de buitenwereld. Steeds meer toeristen slenteren doelloos langs lege winkelstraten. Meer beton dan beleving. Alleen Chinatown zorgt nog voor enig leven in de brouwerij, maar ook hier lijkt alles op elkaar. De hoeveelheid Chinese supermarktjes is duizelingwekkend. Voor acupunctuur kun je op elke hoek van Chinatown terecht. Mijn ding is het niet. Als ik een acupunctuurbehandeling wil dan trek ik wel een overhemd rechtstreeks vanuit de verpakking aan.



Het centrum van Den Haag is bij vlagen de moeite waard, zeker, maar het leeuwendeel van de tijd is de binnenstad net zo dood als de snor van Johan Derksen. En net zo lelijk ook. Laat 2020 daarom de ommekeer zijn van de teloorgang van onze binnenstad. Maak het mooi.



