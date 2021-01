Wij worden systematisch onderdrukt en geïndoctrineerd en de media liegen en spannen samen

Waarom het tijdens een wandeling wél lukt een goed gesprek te voeren

25 januari Na zó lang thuiswerken snak je zelfs naar die ene irritante collega. Gewoon om even te babbelen over iets anders dan werk. Maar hoe houd je contact met collega’s als zoveel mogelijk thuisblijven de norm is. Trainer en auteur Mirjam Wiersma helpt je de onderlinge band warm te houden. Vandaag: wandelen.