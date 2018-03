'Wij zijn bang dat de ouderen vereenzamen'

Verwaal, die bekendstaat als 'de moeder van de Rivierenbuurt', is voorzitter van de bewonersorganisatie. Ze stelt dat het nieuws flink wat teweeg brengt in de wijk. ,,Heel veel bewoners kennen iemand in het zorgcentrum of zijn er vrijwilliger.'' Die bekende hoofden zijn de bewoners straks kwijt. ,,Als je eerst een stuk moet fietsen, ga je minder vaak langs. We zijn bang dat de ouderen vereenzamen.''



De instelling van HWW (Haagse Wijk- en Woonzorg) is het enige woonzorgcentrum in de buurt. Verwaal heeft er destijds mede voor gezorgd dat het er kwam. ,,Wij wilden een huis voor ónze ouderen.'' Omdat er in de buurt niks anders is, moeten bewoners nu de wijk uit.



De senioren durven zelf niet te praten, zegt Lydia Kosijungan, die samen met Verwaal alarm sloeg. Haar schoonmoeder woont in het zorgcentrum. ,,Laatst kwam ik een bewoonster tegen toen ik naar het Centraal Station liep. Ze was helemaal van slag. Ze is bij een psychiater geweest en is nu op zoek naar een huis waar ze zich thuis voelt. De trein heb ik niet meer gehaald.''