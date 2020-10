Wij zijn de regisseur van onze eigen ellende

Nu de horeca gesloten is, keldert de visprijs: ‘Particu­lier moet vis eten als wapen tegen het virus’

29 oktober De coronacrisis deelt opnieuw zware klappen uit aan de visserijsector. De restaurants rond de Eerste en Tweede Haven in Scheveningen zijn dicht. Omdat de vraag daalt, geldt dat ook voor de prijs van diverse vissoorten. En daar blijft het niet bij. Als gevolg van de nieuwe corona-maatregelen in Marokko is daar de pelcapaciteit beperkt. Het zit er dik in dat 2020 ook voor de garnalensector een slecht jaar is.