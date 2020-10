Wij zijn ook maar een schimmel in de oersoep, dat vergeten we wel eens

Golfbrekers Studenten brachten kwetsbare personen en vrijwilli­gers bij elkaar tijdens eerste golf

1 oktober Dankzij vier studenten konden meer dan duizend hulpbehoevenden tijdens de eerste coronagolf een maatje vinden die hen uit de brand hielp. Met hun platform gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl konden vrijwilligers en kwetsbare personen met elkaar in contact komen. De site ligt inmiddels stil, maar mocht het nodig zijn, dan blazen de vier er nieuw leven in tijdens de tweede golf. TU-Delftstudent Jasper Veen vertelt er over in de rubriek golfbrekers.