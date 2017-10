Wijk eert zijn actieve bewoners

De volgorde van de top 100 is willekeurig. De nummer één is net zo waardevol als de nummer honderd, stelt initiatiefnemer Itai Cohn. ,,Het zijn ook niet per se de belangrijkste mensen van de wijk. Ze staan symbool voor de duizenden bewoners die helpen om de Schilderswijk nóg beter te maken. Zij zijn, zeg maar, het cement van de wijk.''

Cohn, initiatiefnemer van de bewonerstours in de Schilderswijk en 'promotor' van de wijk, vond het tijd om actieve bewoners in het zonnetje te zetten. ,,Sommigen van hen verrichtten al tientallen jaren buiten de schijnwerpers goed werk voor de wijk. Mooi om daar nu even bij stil te staan."

Hij deed een oproep aan de Schilderswijkers om mensen te nomineren. ,,Het was organisatorisch een flinke uitdaging om zo veel mogelijk bewoners te bereiken", vertelt Cohn. Hij is blij met de uiteindelijke lijst. ,,Er staan mensen in de top 100 die zeer uiteenlopende dingen verrichten, van mensen die boodschappen voor de buren doen tot aan winkeliers die belangrijk zijn voor de wijk."

Volgens Cohn slaat de top 100 al meteen aan. Hij hoort dat van de genomineerden zelf en ziet positieve reacties op social media. ,,Veel mensen zeggen vereerd te zijn. Iedereen vindt het fijn om erkenning te krijgen.''



De namen uit de top 100 werden vorige week bekendgemaakt. Morgenavond is er een feestelijke bijeenkomst. Cohn werkte voor de totstandkoming van zijn lijst nauw samen met Peter de Zwaan, manager van jeugdcentrum Samson. Ook hij zag de wijk de laatste jaren op positieve wijze veranderen. ,,Er is veel meer verbinding tussen de mensen en de organisaties in de Schilderswijk", constateert De Zwaan. ,,Ook als er problemen zijn weten ze elkaar sneller te vinden en wordt er naar een oplossing gezocht. Vroeger was er sprake van allemaal eilandjes.''



De Zwaan merkt dat de mensen er trots op zijn om in de Schilderswijk te wonen. ,,En dat is weleens anders geweest."

Met de invoering van de top 100 had Cohn ook het doel om weer een keer positief de aandacht op de Schilderswijk te vestigen. Het gaat momenteel goed, zegt hij, maar dat betekent niet dat er geen zaken beter zouden kunnen.

,,Er is bijvoorbeeld altijd nog veel werk te verrichten als het gaat om de kansen van jongeren uit de Schilderswijk op de arbeidsmarkt. Veel goedopgeleide jeugd van hier staat nog steeds aan de kant.''

Cohn hoopt dat zijn top 100 een jaarlijks terugkerend evenement wordt. ,,Er zijn nog zó veel mensen die het ook verdienen om geëerd te worden. Zij krijgen volgend jaar de kans.''

