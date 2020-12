Wijkagent deelt foto van jongen die terras van El Nino sloopt, maar wordt op de vingers getikt

De wijkagent is op zoek naar de jongen en deelde daarom op Twitter beelden waar de minderjarige op stond. Het Openbaar Ministerie had echter geen toestemming gegeven voor het delen van de foto's. De tweet is inmiddels op verzoek van de politie weggehaald.



Mensen die de jongen herkennen werden in de tweet opgeroepen om zich bij de wijkagent te melden. Hij wil namelijk in gesprek met hem.