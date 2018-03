Wijkagent ontdaan door doodverwensing en hakenkruizen

65-plusser op snorfiets slaat op de vlucht na aanhouding

11:24 De politie had gisteravond de handen vol aan een senior op een snorfiets op de Ferrandweg in Den Haag. Hij reed zonder rijbewijs, had nog openstaande boetes en had mogelijk alcohol in zijn bloed, maar weigerde mee naar het bureau te gaan. Sterker nog, de 65-jarige man sloeg met snorfiets en al op de vlucht.