Wijkagent trakteert Twitteraars op overheerlijke Bossche bol

,,De wijkagent wordt in het plan voor de nationale politie prominent genoemd", legt teamchef Cor Pronk van bureau Overbosch trots uit. ,,Ze zijn sturend om een wijk leefbaar te houden. Daartoe hebben ze contact met verschillende organisaties als dat nodig is, of hier intern met andere agenten. Ze zijn het gezicht van de politie."



Daar is wijkagent Peter Hoogeveen het volledig mee eens. ,,Wij zijn het gezicht én de oren en ogen van de politie in de wijk. Wij signaleren en adviseren en gebruiken daarvoor ons netwerk, dat we in de wijk opbouwen." De laatste jaren dus ook via sociale media. ,,Maar veel ouderen bereik je daar niet mee. Daarom houden we ook een wekelijks spreekuur en geven we presentaties aan wijkbewoners over de criminaliteitscijfers. We hebben veel contact met wijkraden en buurt- en winkeliersverenigingen. Grote clubs die ook weer een groot bereik hebben.''



,,Dat maakt de drempel ook lager om contact op te nemen met de wijkagent", legt wijkbewoner Arash Rahmani uit. ,,Je krijgt meer een band met de wijkagent.''



