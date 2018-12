Wijkagenten in Haagse regio aan Poolse les om contact te verbeteren

Met Den Haag als ongekroonde Polenhoofdstad en met om de hoek tuinbouwgebieden als Westland en Pijnacker-Nootdorp, waar veel Polen werken, is het niet zo gek dat de Haagse politie regelmatig te maken krijgt met Oost-Europese migranten. Om beter te kunnen communiceren met deze mensen hebben zeventien agenten nu een Poolse taal- en cultuurcursus gevolgd. Het pakket omvat tien taallessen en bezoeken aan bedrijven en instellingen.



Het lespakket werd door de Haagse politie-eenheid ontwikkeld, samen met een stichting die zich in de Bollenstreek al langer inzet voor Poolse arbeidsmigranten.



Mohamed Ouadai, beleidsmedewerker bij de politie, zag de Poolse gemeenschap de afgelopen jaren flink groeien. Hij constateerde dat het vaak lastig is om in contact te komen met deze groep mensen vanwege de taalbarrière. Daaruit ontstond het idee om een cursus op te zetten.



De zeventien deelnemende agenten volgden vanaf half september tien gezamenlijke lessen en kregen daarnaast nog het nodige huiswerk mee. Uiteindelijk hebben de cursisten nu de basis van de Poolse taal onder de knie. En dat was ook wel nodig, legt Sacha Kipping uit. Ze is wijkagent bij het basisteam Den Haag Zuiderpark en heeft Rustenburg-Oostbroek als werkgebied, een gebied waar veel inwoners met Oost-Europese wortels wonen. ,,Ik heb erg veel Poolse mensen in mijn wijk en had zelf de behoefte om een taalcursus te volgen.''