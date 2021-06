Wijkagenten zetten 12-jarige Mahreen in het zonnetje na hartverwarmende brief: ‘Dag van haar leven!’

De reden dat Mahreen werd ‘opgepakt’ was niet omdat ze iets fout had gedaan of niet naar de juf had geluisterd. De 12-jarige scholier is namelijk groot fan van de politie en uitte haar fascinatie in een lieve brief voor de wijkagenten. ,,Super leuk van haar! In de brief stond dat ze was geschrokken van de rellen en vernielingen in de stad”, aldus wijkagent Ivor.