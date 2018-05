Wijkberaad is overlast van festivals in Zuiderpark zat

Wijkberaad Leyenburg is de overlast van de meerdaagse, zomerse festivals in het Zuiderpark zat: ,,De ramen trillen hier in hun sponningen.''

Dreunende bassen die de ramen in hun sponningen doen trillen. Een hele woonwijk die door parkeeroverlast geregeld niet meer te bereiken is voor de bewoners. En: knalvuurwerk laat op de avond als de omwonenden in bed liggen en proberen te slapen . Zie hier enkele van de klachten die het wijkberaad Leyenburg aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

De bewonersorganisatie is de meerdaagse festivals in het Zuiderpark spuugzat. Of beter: de overlast van de zomerse festivals. Gesprekken met organisatoren hebben vooralsnog geen effect gesorteerd, stelt de vereniging. ,,Die hebben niks opgeleverd, behalve loze beloften over geluidsreducering en parkeeromleidingen.''

Volgens het wijkberaad komen er in het voorjaar en de zomer steeds meer evenementen, waaronder festivals als Milan, Crave en Outdoors met 'hun dreunde house-, techno- en electromuziek'. ,,Vele lange, zomerse weekeinden worden bewoners tegen hun wil in overdag en 's avonds geconfronteerd met overlast van te harde muziek.''

Beschadigd

Ook zou de woonwijk achter de Vreeswijkstraat 'enorme parkeeroverlast' ervaren door bezoekers van de festivals. Bovendien ligt het terrein in het Zuiderpark er na een evenement vaak zwaar beschadigd bij en is dus niet bruikbaar voor vaste bezoekers uit de omliggende wijken. Een oplossing heeft het wijkberaad ook: het Malieveld is veel geschikter als festivalterrein, omdat daar minder woningen zijn.