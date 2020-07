Wijkberaden in opstand: ‘Dovemansoren, want aannemers moeten boren’

Niet alleen boze burgers komen in protest omdat ze zich door de gemeente in de steek gelaten voelen. Het stadsbestuur luistert zelfs niet meer naar de wijkberaden, die het zelf subsidieert. Acht beraden gaan vandaag verhaal halen bij wethouder Revis over de dramatische gevolgen van zijn grote plannen voor stadsuitbreiding.