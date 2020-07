Wijkberaden in opstand om woningbouw: ‘Gemeente luistert niet en laat bouwers hun gang gaan’

Haagse afvalhuf­ters kwamen er tijdens corona makkelijk vanaf: kosten werden minder vaak verhaald

7:02 Afvalhufters in Den Haag liepen de afgelopen maanden veel minder kans om beboet te worden. In de eerste zes maanden van dit jaar heeft de gemeente ‘slechts’ 1436 keer de kosten verhaald vanwege onjuist aangeboden huisvuil. Vorig jaar was dat bijna 7000 keer. Vanwege de coronacrisis werden veel minder zakken en dozen doorzocht op adresgegevens.