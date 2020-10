Wijkbibliotheek gaat eerder en langer open

Haagse Florbela is ver van huis, maar dichtbij haar man in Zwols ziekenhuis: 'We laten Adelino niet alleen'

30 oktober Thuis in Den Haag blijven terwijl hun man en vader op de ic aan de beademing ligt in Zwolle? Geen denken aan. Florbela Caseirito Baltazar Santos en haar twee zoons zijn en blijven in Zwolle zo lang Adelino (57) voor zijn leven vecht. Dankzij een Zwols gezin konden ze van het hotel naar een appartementje verkassen. ,,Iedereen is zo lief voor ons hier.''