Wijkcentrum Schilderswijk gaat fakenews rondom vaccin te lijf: ‘Facebook is hier vaak belangrijkste nieuwsbron’

golfbrekers Boerderij verschuift al concerten naar 2022: ‘Ik heb liever duidelijk­heid voor een langere periode’

20 januari De enige muziek die nu klinkt in poppodium De Boerderij in Zoetermeer is die van de bedrijfsleider die de stilgevallen apparatuur onderhoudt. Directeur Arie Verstegen verzet het ene na het andere concert. Inmiddels is hij al in de agenda van 2022 beland. We spraken hem voor de rubriek Golfbrekers.