Wijkrechter beslist: lawaaiige bovenburen moeten voortaan thuis sloffen aan

De bovenburen van inwoners uit Rijswijk moeten op last van de Haagse wijkrechter in huis voortaan sokken en sloffen aan.

De wijkrechter, die sinds kort kleine geschillen tussen buren oplost, hield vandaag een zitting over geluidsoverlast. De eiser was getergd door lawaai van zijn buren, onder andere veroorzaakt door het schoeisel dat hinderlijk doorklonk via de vloer.

Op Twitter meldt de wijkrechter dat de zitting positief is verlopen. ,,Er zijn afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de onderbuur overmatig geluid accepteert en over het dragen van sokken en sloffen,” zegt hij.

De rechter schikte de zaak na een bezoek aan het getroffen huis, waar hij ook luisterde naar de geluiden die irritatie gaven.

De rechtbank Den Haag doet tot begin 2020 een proef met wijkrechters. Die komen naar de wijken toe en doen uitspraak bij kleine conflicten. Afgelopen dagen waren er ook zittingen in Benoordenhout om het snoeien van tuinplanten en in de Vruchtenbuurt over een afzuigkap die uitkomt onder het raam van de buren en stank veroorzaakt.