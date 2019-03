Wijkrechter is blijvertje: Bij kleine zaken komt de rechter aan huis

In een klein deel van Den Haag konden inwoners sinds 1 oktober een beroep doen op de wijkrechter. Een civiele rechter van het arrondissement Den Haag die uit de grote rechtbankkolos afreist naar een woninkje in Escamp of de ruziënde buren ontvangt in een wijkcentrum. Vaak gaat het over problemen als geluidsoverlast of peuken die op het balkon worden gegooid.



Kleine zaken, waarvan op voorhand verwacht werd dat het in een behoefte zou voorzien. Juist omdat ze zo klein zijn dat weinigen hiervoor naar de rechter stappen, maar tegelijk zo groot dat het flink impact heeft op het dagelijkse leven.



Dat de proef een succes werd, zit juist in die impact van de ruzies. ,,Mijn ogen zijn opengegaan. Ik ben in die huizen en kan me voorstellen hoe die ogenschijnlijk kleine zaken escaleren. Het komt veel meer naar voren dan op een zitting in de rechtbank'', zegt Jerzy Luiten, een van de drie wijkrechters.''