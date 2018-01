Wijnand is kampioen der onbekende sporten

Update Vrouw ernstig gewond bij steekpartij op Jan van der Heijdenstraat

11:53 Bij een steekpartij op de Jan van der Heijdenstraat in het Haagse stadsdeel Laak is gisteravond laat een 25-jarige vrouw uit Den Haag ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.