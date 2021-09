Wijnbar van Ofran (39) koestert het mooie van Afghanistan: ‘Wat je ziet, dat is Afghanistan niet’

Werken van Spinoza en Dostojewski liggen tussen de boeken van Perzische dichters en schrijvers, terwijl Ofran Badahkshani voor hedendaagse Hagenaars een bijzondere Afghaanse wijn inschenkt. ,,Afghanistan was vroeger een producent van veel goede wijnen. Maar dat weten veel mensen niet”, mijmert hij. De charmante Hagenaar is dichter, filosoof, ondernemer en eigenaar van wijnbar De Filosoof in de Molenstraat en de gelijknamige wijnwinkel in de Papestraat. In de wijnbar heerst kalmte en zijn woorden heer en meester. De oorlog in Afghanistan lijkt heel ver weg, maar juist híér is er een zee aan kennis over te vinden. ,,Hier kennen we Afghanistan alleen maar van de brutaliteit. Maar dat wat je ziet, dat is Afghanistan niet.”