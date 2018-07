Wijndief blijkt op bureau ook vis in zijn broek te hebben

Technische studenten klaarge­stoomd voor klimaatneu­traal Den Haag

15:51 ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool werken samen aan betere doorstroming van het technisch onderwijs naar de arbeidsmarkt. De onderwijsinstellingen willen studenten voorbereiden op een arbeidssector die in Den Haag flink gaat veranderen. In het coalitieakkoord staat dat de gemeente in 2030 klimaatneutraal moet zijn.