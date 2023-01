Wijnmaker Ilja Gort timmerde ooit aan de weg als drummer: ‘Mijn grote idool was Keith Moon’

Nog twee tieners opgepakt na reeks geweldsin­ci­den­ten in Den Haag-Zuid­west

Twee jongens uit Den Haag, allebei 16 jaar, zijn woensdag opgepakt voor de uit de hand gelopen ruzie in een Haagse tram waarbij werd gevochten en gestoken. De ruzie was het begin van een reeks incidenten in Den Haag-Zuidwest waarbij rivaliserende tieners elkaar met zwaar geweld toetakelden.

20 januari