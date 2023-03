Wijnwinkel Marius krijgt nu ook een eigen café

lieve rachel Kleindoch­ter gaf opa een spuitje; nu krijgt ze zelf een prik

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij over de presentjes die kruideniers vroeger voor kinderen in petto hadden, en over zijn voorkeur voor een glimlach van de kassamedewerker.