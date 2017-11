'Wijsmuller misleidt raad bij dossier Spuiforum'

Oppositiepartijen beschouwen de uitglijder als meer dan een zomaar een misser. Het verkeerd informeren van de raad geldt als een politieke hoofdzonde. ,,Dit is schokkend'', zegt Robert Barker van Partij voor de Dieren. ,,In dit antwoord veegt Wijsmuller z'n straatje schoon, hij creëert het beeld dat het de schuld van de raad is. Maar hij moet in control zijn.''



,,Dit is minachting van de raad'', zegt raadslid Arjen Dubbelaar (Groep de Mos). PVV-raadslid Daniëlle de Winter: ,,Dit is onjuiste informatie. En het is misleidend. Zo kunnen we Wijsmuller dus niet meer vertrouwen op de informatie die hij aanlevert: wat klopt er nog meer niet in die antwoordenreeks?''



Op 7 december geeft Wijsmuller in een commissiedebat opheldering. De commissie zou gisteren debatteren over het Spuiforum, maar fracties drongen aan op uitstel.

Geheime stukken (contracten en financiële informatie) waren niet goed verspreid, en er was ontevredenheid over de beantwoording van de honderden vragen.

Bij de coalitie was de onderlinge wrevel zichtbaar: HSP en D66 wilden debatteren over het cultuurpaleis, maar VVD en CDA stemden juist vóór uitstel.