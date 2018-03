Wijsmuller voegt zeven kerken toe aan monumentenlijst

Onder de zeven kerken vallen de Maranathakerk in Duinoord, de Thomaskerk in Leyenberg, de Laakkerk in Laakkwartier, de R.K. Kerk OLV van Fatima in Leyenburg, de Shalomkerk in Vrederust, de R.K. Kerk Onbevlekt Hart van Maria in Marlot en de Kruispuntkerk in Mariahoeve. Alle kerken stammen uit de wederopbouwperiode tussen 1945 en 1965.