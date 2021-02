Wil je de kids al achter het behang plakken? We zetten de leukste vakantieuitjes in onze regio op een rij

Leeftijd 0-4

Grote kans dat je met je dreumes of peuter elke vierkante centimeter van elke speeltuin in de buurt op je duimpje kent na een jaar leven in lockdown. Wie had ooit gedacht dat je kon snakken naar een dagje in een binnenspeeltuin, inclusief gekrijs en plakkerige springkussens?

Een andere favoriet is het Klauterwoud in Vlaardingen, 't Speelduin in Duindorp en Fort Drakensteijn in Schiedam. ,,En last but not least! Het Monkeybos in Meijendel is een plek waar in bomen klimmen mag en het is een prachtige omgeving om verstoppertje te spelen, van het hoge duin af te springen of te rollen, een kinderfeestje te vieren en prachtig natuurgebied om ook te wandelen.. Nu hopen dat snel het restaurant ook weer open mag.”