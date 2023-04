Wil je huisbaas niet isoleren? Den Haag gaat huurders helpen om dat af te dwingen

Meerdere woningen ontruimd voor zolder­brand in Spoorwijk

Voor een brand in een huis aan de Amazonestraat in Den Haag zijn meerdere woningen ontruimd. De brand zou woeden op de bovenste etage, op de zolder, van het huis, dat zich vlakbij station Moerwijk in de Haagse Spoorwijk bevindt.