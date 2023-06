Wil je toch nog naar Muse op het Malieveld? Hier zijn nog ruim driehonderd kaarten te koop

indebuurt.nl Zin om te suppen, maar geen board? Bij deze locker bij de Noord Aa huur je er een

Rondom de Zoetermeerse Plas staan twee grote, blauwe boxen met de tekst stand up paddle. In de box zitten vier supboards en aan de buitenzijde van de box lees je informatie over hoe het werkt. indebuurt heeft het natuurlijk al voor je uitgezocht!