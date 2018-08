Wild Rooster Festival zoekt modderworsteltalent

Het festival zette vorig jaar voor het eerst een modderworstel-arena neer op de Grote Markt en dat bleek een goed idee. ,,Het begon een beetje als een grapje, maar het is echt een gave sport”, vertelt Alice van Schoonhoven, mede-organisator van het festival. ,,Modderworstelen is van oudsher een vrouwensport, in sexy bikini’s, maar daar trekken wij ons letterlijk en figuurlijk niks van aan. We willen iedereen uitnodigen om het eens te proberen.''



,,Op het festival spelen bands authentieke Amerikaanse rootsmuziek ‘met de modder er nog aan’, daarom past het sportieve onderdeel er bij. Het is een leuke sport waar je echt al je spierkracht en behendigheid voor moet aanwenden'', weet van Schoonhoven. ,,Én het is spannend om naar te kijken; we zetten twee tegenstanders tegenover elkaar die aan elkaar gewaagd zijn. Mannen of vrouwen, maakt niet uit, en aan bikini’s doen we niet. Je trekt gewoon aan waar je je prettig in voelt.”