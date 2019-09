Wild Roosterfestival breidt uit met wintereditie

Het Wild Roosterfestival, dat jaarlijks in de zomer op de Grote Markt in Den Haag plaats vindt, krijgt een wintereditie. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Liefhebbers van het festival hoeven geen jaar meer te wachten, voordat ze het evenement kunnen bezoeken. Wild Rooster vindt in 2020 voor het eerst ook plaats in de winter. Op 7 februari treden er diverse bandjes op in de Zwarte Ruiter, Vavoom, Hoender en Hop en café September.

De wintereditie kwam eigenlijk heel simpel tot stand, vertelt programmeur Marco Bijsterbosch. Binnen twee dagen tijd werden er twee soortgelijke bands geboekt voor dezelfde dag in februari. ,,En we dachten: als we er nog een paar boeken, houden we een wintereditie.”

Vuurkorf

Het festival staat ook wel bekend als een soort ‘Texas achter de duinen'. De hooibalen, barbecues, cowboylaarzen en liters bier ontbreken komende februari niet, verzekert Bijsterbosch, maar sommige onderdelen komen terug in een ander jasje. ,,We houden een brrr-beque en in plaats van hooibalen komen er vuurkorven. We zorgen voor het gevoel van een winterfestival.”