Wildbarbecueën in Den Haag mag, maar doe het veilig

29 juli Jarenlang had Anniko Firman (17) één droom: studeren aan de Engelse universiteit van Cambridge. Ze werkte keihard en slaagde summa cum laude met zes keer een 10 en acht keer een 9 als eindcijfer aan het Haagse Sorghvliet. Haar droom leek in duigen te vallen toen haar moeder vorig jaar overleed aan corona. De droom was er nog, de financiële steun niet. De tiener is een inzamelingsactie gestart.