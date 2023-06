Wilders legt bloemen voor doodgestoken Antoneta (36): ‘Verschrikkelijk wat er is gebeurd’

update/met video Zwaargewon­de (30) bij steekpar­tij na ruzie in sport­school in centrum, Hagenaar (23) opgepakt

Een 30-jarige man is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij in sportschool Basic Fit op de Grote Marktstraat in Den Haag. Een 23-jarige Hagenaar is na het steekincident opgepakt.