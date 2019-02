Wilders trapt campagne af op de Haagse Markt, ‘in hol van de leeuw’

De PVV-leider begon zijn flyeractie in Den Haag. ,,Wat is leuker dan om naar de Haagse Markt te gaan?” zegt Wilders in hartje Schilderswijk. ,,We krijgen het verwijt dat we altijd maar naar PVV-gebieden gaan. Je kunt alles over deze wijk zeggen, maar dit is natuurlijk niet ons natuurlijk terrein. Ik vind het leuk om ook eens hier te zijn: in plaats van Volendam of Spijkenisse naar het hol van de leeuw.”