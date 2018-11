Wildgroei fastfoodtenten in binnenstad wordt aangepakt

,,We willen dat het Haagse centrum haar hoge kwaliteit behoudt”, zegt D66-raadslid Daniël Scheper. Zijn partij vreest dat de leefbaarheid in het geding komt als er steeds meer puur op toeristen gerichte winkels bijkomen. ,,We willen geen Amsterdam worden, waar overal langs de wandelroutes voor toeristen Nutella-winkels opduiken. En we willen niet op elke straathoek een fastfoodtent, zoals we hier nu toch al steeds meer zien.’’