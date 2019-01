Wildgroei horeca funest voor stad

Ondernemers, winkeliers en bewoners maken zich grote zorgen over de wildgroei aan horeca in de stad. ,,Winkelstraten gaan hieraan kapot.”

Een sandwich hier, een coffee to go daar en aan het eind van de dag een hamburger van Five Guys om de winkelsessie mee af te sluiten. Wie in de Haagse binnenstad gaat shoppen, hoeft niet bang te zijn honger of dorst te moeten lijden. In de afgelopen vijf jaar zijn er in Den Haag tweehonderd horecazaken bijgekomen, met name fastfoodketens, lunchrooms en koffietenten.

Dat er complete winkelstraten worden gevuld met horeca zien gevestigde ondernemers met lede ogen aan. ,,Het aantal lunchtenten in Den Haag is in drie jaar tijd bijna verdubbeld", verzucht Arnoud Kapaan, voorzitter van de Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF), die ondernemers in de hele binnenstad vertegenwoordigt. Zelf runt hij al jaren lunchroom ’t Achterommetje. ,,In sommige straten zitten inmiddels wel zeven, acht broodjeszaken en fastfoodketens naast elkaar. Maar men gaat niet twee keer per dag lunchen of uiteten..."

Plafond

De vraag naar horeca is volgens Kapaan heus toegenomen de afgelopen jaren, maar het aanbod groeide nog veel harder. ,,Het plafond is bereikt, en nóg komen er 'dertien in een dozijn'-horecazaken bij. Horeca wordt gezien als dé oplossing van winkelleegstand. Het resultaat: een overkill."

Quote Als dit zo door gaat, gaan winkelstra­ten kapot Rita van Hasselt, Stichting Binnenstad Rita van Hasselt, lid van het dagelijks bestuur van Stichting Binnenstad én vertegenwoordiger van Bewonersbelangen laat weten dat ook bewoners zich grote zorgen maken om de wildgroei aan horeca. ,,Evenals winkeliers. In bepaalde straten - met name in het Hofkwartier, Oude Centrum, Pleinkwartier en Buurtschap 2005 - is de mix er helemaal uit." Als retailer wil je niet in een straat gevestigd zijn met alleen maar horeca, weet ze. ,,Niemand komt dan nog voor joú.”



De Haagse woont zelf in de binnenstad en benadrukt dat ze groot voorstander is van 'leuke koffietentjes en eetgelegenheden.' ,,Uitgaan hoort bij een binnenstad! Maar het aanbod moet wel gevarieerd blijven. Als dit zo door gaat, gaan winkelstraten kapot."

Spoeling

Door de wildgroei van 'hetzelfde soort horeca' kunnen (gevestigde) ondernemers het hoofd niet altijd boven water houden, vertelt Mariëlle Heimel. Ze is regiomanager van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ,,Omzet moet verdeeld worden onder steeds meer ondernemers", legt ze uit. ,,De spoeling wordt dunner en dunner."

Een aantal lunchrooms verdwijnt volgens haar dan ook net zo snel als ze kwamen. ,,Het is verdrietig als jonge ondernemers die 20.000 euro spaargeld hebben gestoken in hun droomzaakje, na 1,5 jaar alweer stoppen omdat het niet werkt. Bovendien zien ondernemers die al jaren in de stad zitten minder klanten krijgen door de vele lunchrooms links en rechts van hen."

Heimel benadrukt dat een groei van horeca 'hartstikke goed is'. ,,Het levert reuring én banen op, maar dan moet het aanbod wel veelzijdig zijn. Dat er momenteel zoveel wisselingen in panden plaatsvinden, is niét aantrekkelijk voor Den Haag."

Regelgeving

Huidige regelgeving op het gebied van horeca moet volgens de winkeliers, ondernemers en bewoners door de Haagse politiek eens goed onder de loep worden gelegd. In de Haagse Horecavisie staat dat in winkelstraten die onderdeel uitmaken van de zogeheten hoofdwinkelstructuur geldt dat de verhouding retail en horeca niet hoger mag zijn dan 70 - 30 procent. ,,Recent is gebleken dat vanwege de wijze van tellen - per blok, en niet per straat - nog ruimte is voor groei.