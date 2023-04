Wildste verhalen over mysterieuze dood van ouder Haags stel: ‘Voel me niet meer veilig’

Plotseling moeten Amir en zijn buren voor honderden euro’s aan parkeerboe­tes betalen: ‘Dit is bizar’

Bewoners van de Laan van Meerdervoort in Den Haag kunnen het nog steeds niet geloven. De Hagenaars, die altijd netjes hun parkeervergunning betalen, kregen onlangs een hele rits aan parkeerboetes omdat ze hun auto’s na acht jaar ineens niet meer aan de overkant mogen parkeren. Alleen is ze dat nooit meegedeeld. ,,Ik moest ruim 400 euro betalen. Dit is bizar.’’