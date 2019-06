Wilhelmus staat weer op de kaart en wil met eigen jeugd door naar de eerste klasse

Al het goede komt in drieën. Een teken aan de wand dat aan de Groene Zoom niet alleen het eerste, maar ook het tweede elftal kampioen werd. Plus het derde team promoveerde. Het vlaggenschip van een voormalige grootmacht als de 'Wespen' in de derde klasse, het was een vreemd gezicht. Dan komt hun plek komend seizoen tussen clubs in de categorie Laakkwartier en HVV al heel wat natuurlijker over.