Willem Beukelszoonplein is plots ‘straat’: ‘Je zal maar wachten op een lekkere hap sushi’

Deuren van werkplaats van 'Ome Niek' (81) staan voor iedereen open: 'Heb net zoveel tijd, als lieve Heer mij geeft'

8 september Buurtbewoners noemen hem ‘ome Niek’ of ‘de burgemeester van Kortenbos’. Ze lopen in en uit de werkplaats van Nico Kok aan het Slijkeinde in Den Haag. Niet alleen met lekke banden, maar ook met hun kopzorgen. En de 81-jarige amateur-fietsenmaker helpt iedereen met liefde.